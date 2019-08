Joshua Lapadat crée la surprise à Repentigny

Le Canadien Joshua Lapadat a créé la surprise du jour, lundi lors des Internationaux de tennis junior de Repentigny, en venant à bout de la deuxième tête de série de l’événement, soit l’Américain Emilio Nava, en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-4.

Lapadat affrontera au troisième tour l’Italien Luciano Darderi, qui a lui-même surpris le 16e favori de l’événement, l’Argentin Juan Bautista Torres, en deux manches identiques de 6-1.

S’il passe en quart de finale, Lapadat pourrait retrouver sur son chemin son compatriote Taha Baadi, neuvième tête de série. Baadi a toutefois encore beaucoup de travail à faire avant cette éventuelle confrontation, puisqu’il doit auparavant affronter l’Italien Francesco Maestrelli au deuxième tour, et ensuite le Hongrois Peter Makk au troisième tour.

Baadi a par ailleurs perdu en double en compagnie de l’Australien Tristan Schoolkate en deux manches de 7-5 et 7-5 face aux Japonais Ryuhei Azuma et Ryoma Matsushita.

Les paires canadiennes d’Antoine Marleau et Sasha Trkulja, Gabrielle Geolier et Rachel Hanford, Ariana Arseneault et Jada Bui, Sophia Hatton et Danielle Tuhten, Christopher Heck et Marko Stakusic, puis Alex Gomez Goyette et Jaden Weekes ont subi le même sort.

Bui a malgré tout célébré, puisqu’elle a vaincu en simple l’Américaine Isabelle Kouzmanov en deux manches de 6-4 et 6-0. Arseneault l’a imitée en défaisant la Chinoise Zhuoxuan Bai 6-3 et 6-2. Stakusic a quant à elle éliminé l’Américaine Sofia Camila Rojas en deux manches de 7-5 et 6-3. Annabelle Xu passe également au tour suivant.

Mia Kupres n’a pas eu le même succès, puisqu’elle s’est inclinée devant la Slovaque Romana Cisovska. Weekes, Tuhten et Kayla Cross ont aussi plié l’échine.