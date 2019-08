Les BIXI électriques arrivent en ville

Deux mois jour pour jour après le lancement des vélos en libre-service JUMP d'Uber, BIXI a ajouté une centaine de vélos électriques à sa flotte.

Depuis lundi, les vélos électriques BIXI de couleur bleu pâle peuvent être loués dans n'importe quelle station BIXI et rapportés dans un point d'ancrage libre.

Photo Agence QMI, Steve Madden

Comme les BIXI réguliers, ces vélos peuvent être loués grâce à l'application, la clé BIXI ou la carte OPUS préenregistrée. Des frais additionnels de 1 $ sont toutefois facturés pour chaque trajet effectué.

Le port du casque protecteur est obligatoire lors de l'utilisation de ces vélos qui peuvent atteindre une vitesse de 32 km/h.

La mairesse de Montréal s'est dite «convaincue que les nouveaux vélos à assistance électrique sauront plaire à la population montréalaise» tout en rejoignant une clientèle encore plus diversifiée.

Photo Agence QMI, Steve Madden

Sans préciser le coût de ces vélos électriques, la présidente du conseil d'administration de BIXI Montréal, Marie Elaine Farley, a mentionné que le financement se faisait à même les surplus accumulés par l'organisation.

Celle-ci ne peut s'avancer à l'heure actuelle sur la quantité de vélos électriques qui pourraient être ajoutés en 2020.

Cette intégration fait suite à un projet pilote qui s'était déroulé sur trois mois en 2018, alors qu'une soixantaine de BIXI électriques avaient été mis en circulation.

Populaires vélos

Les vélos en libre-service gagnent de plus en plus d'adeptes. Un million de déplacements en BIXI ont été effectués en seulement en juillet 2019, et chaque jour, près de 36 500 déplacements ont été enregistrés chez BIXI Montréal, une augmentation de 15 % par rapport à l’an dernier.

En comparaison, lors de la première semaine d'activités de JUMP, 10 000 déplacements en vélos électriques avaient été recensés par l'entreprise Uber.

Contactée par le «24 Heures» lundi, Uber n'a pas été en mesure de fournir de nouvelles données sur l'utilisation des vélos rouge sur le territoire montréalais.

Les frais de location d’un JUMP d'Uber sont de 30 cents/minute. Dès que ce dernier est débarré, le compteur commence à tourner.