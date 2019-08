Michel Drucker donne son avis sur la transformation de Céline Dion

Pour Michel Drucker, la métamorphose de Céline Dion survenue dans la foulée du décès de René Angélil, avec qui il s’était lié d’amitié, a certainement été un choc.

En 2016, la chanteuse s’était rendue sur le plateau d’une des émissions du présentateur vedette pour chanter encore un soir, une chanson hommage à son mari disparu écrite par Jean-Jacques Goldman.

Déjà, ce n’était plus la même Céline Dion. «C’est la Céline de l’après-René Angelil. Elle est devenue aussi chef d’entreprise, elle a pris sa carrière en main, ce n’est pas simple quand on a été guidé tant d’années par René Angelil. Elle fait de la danse, elle est mince, passionnée par la mode. Elle élargit son univers», a expliqué Michel Drucker lors d’un entretien accordé à Midi Libre quelques mois plus tard, lorsqu’il retrouve la chanteuse, mais cette fois sur la scène de l’AccorHotel Arena, le changement est consommé.

Le spectacle est sexy et Céline Dion apparait plus proche d’une star de la pop que de la chanteuse de variété à laquelle s’était habitué le public français depuis des décennies.

Mais l’animateur de 76 ans continue à ressentir la même tendresse pour la chanteuse que lorsqu’il lui avait offert son premier grand plateau en France en 1983.

À l’époque il présentait Champs-Elysées et Céline Dion interprétait, du haut de ses 14 ans, D’amour et d’amitié, son premier tube.

Enfin, Michel Drucker fera un courte apparition dans un biopic consacré à Céline Dion dont la sortie est prévue pour 2020. «J’ai tourné trois jours avec Valérie Lemercier qui a écrit et mis en scène un biopic sur René Angélil et Céline Dion. Ce sera un événement en 2020. C’est joué par des Québécois, à part Valérie Lemercier qui interprète Céline à tous les âges et moi qui passe la tête comme ami de la famille. J’ai joué une scène à Paris dans un jet privé, une autre à Marbella où ils ont reconstitué la maison de Vegas », a précisé l’animateur.