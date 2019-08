Moins de revenus que prévu pour Stationnement de Montréal

MONTRÉAL | Pas moins de 4855 automobilistes de moins se sont munis d'un permis pour pouvoir garer leur voiture sur l'un des 36 terrains de Stationnement de Montréal en 2018. Il s'agit d'une diminution de 18 %, comparativement à 2017.

Le fait de ne délivrer que 22 042 permis a cependant libéré plus d'espaces de stationnement à court terme pour les automobilistes sans permis, a tempéré le directeur général de Stationnement de Montréal, Charles Auger. «Il y a peut-être quelques dollars de moins de rentrés», a-t-il reconnu, mais globalement, cela n’a pas beaucoup affecté les revenus de la société.

Les revenus du stationnement sur rue et hors rue s’élevaient à 59,8 millions $ et 6,6 millions $ en 2018, contre 60,9 millions $ et 6,7 millions $ en 2017. C’est moins que les revenus anticipés de 62,7 millions $ pour les places tarifées sur rue et de 6,8 millions $ pour les autoparcs.

Modernisation

Par ailleurs, Stationnement de Montréal a acheté de nouvelles bornes informatisées d’une valeur de 5,6 millions $ pour remplacer des équipements vieillissants. La modernisation commencera en septembre.

«Il y aura un écran plus intéressant à lire, un clavier alphanumérique et de nouveaux modules de paiement, a indiqué M. Auger. L’usager se retrouvera avec plus d’options pour payer.»

Par ailleurs, une réflexion sur la tarification sur rue est envisagée. Sur les rues et aux heures plus achalandées, des tarifs pourraient être revus à la hausse pour favoriser la rotation, a mentionné M. Auger.