Pour survivre aux affres de l’intimidation

À la suite de la lettre de celle qui subit de l’intimidation, qui en ressort affectée et qui vous écrit ce matin, j’ai pensé lui donner quelques pistes de solution. Nièce d’un tueur en série, j’ai subi des moqueries désagréables dans mon enfance. Grâce aux religieuses qui étaient mes enseignantes, j’ai appris que la vie est imparfaite et que les gens, incluant nous-mêmes, le sont aussi.

Certains diront que la religion catholique a commis des erreurs monumentales à cause de préjugés malsains, d’ignorance et d’une interprétation erronée de la parole de Jésus. À titre d’exemple, on disait qu’un enfant né hors mariage n’avait pas la même valeur que celui né dans une union consacrée par l’Église. Tous les enfants ne sont-ils pas les enfants de Dieu ? Certaines religieuses ont aussi fait du mal à des enfants parce qu’ils étaient gauchers. Mais pas toutes les religieuses.

Est-ce que ça ne fait pas partie de la vie de subir des épreuves et de s’en servir pour cheminer ? Ne devrions-nous pas savoir que sur terre, nous sommes tous frères et sœurs ? Je déplore qu’on n’apprenne pas aux jeunes d’aujourd’hui que ceux qui leur font du mal sont en général aussi souffrants qu’eux. Ils ont aussi besoin d’aide pour progresser dans la sérénité.

Quand je subissais les moqueries, je disais les paroles de Jésus sur la croix : « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font ! » Et l’amour que je leur transmettais par ma réaction les touchait. La preuve, c’est qu’aujourd’hui, mes compagnes de classe d’alors sont les premières à prier pour moi quand les épreuves me frappent. Ce n’est pas aider un enfant que de vouloir le protéger de tous les inconvénients de la vie, car il ne sera jamais assez fort pour vaincre ses peurs et surmonter ses peines. Comment se fait-il qu’à la moindre peine d’amour, un jeune d’aujourd’hui pense soit au suicide, soit à tuer celle qui ne veut plus de lui ? Apprenons-leur donc à comprendre que cette personne n’était juste pas pour lui et qu’une autre, un peu plus loin sur son chemin, le sera.

Rayon de soleil

À part la portion de votre message où vous dites qu’on ne sert pas nos enfants en ne leur apprenant pas à s’armer pour résister aux attaques de la vie, ce avec quoi je suis d’accord, le reste m’apparaît obsolète et peu propice à toucher l’humain du XXIe siècle. Mais il est vrai que je suis incroyante, et que pour un(e) croyant(e), ce que vous dites avoir intégré dans votre vie peut certainement faire sens.