Rod Fanni reviendra à Montréal

L'Impact de Montréal obtiendra bientôt du renfort en défense centrale.

Le défenseur Rod Fanni s'est engagé avec le Bleu-Blanc-Noir et effectuera un retour avec l'équipe, a rapporté en exclusivité l'analyste de TVA Sports Vincent Destouches, lundi.

Le vétéran français de 37 ans a disputé 26 matchs avec le club en 2018, mais n'était pas parvenu à signer une nouvelle entente durant la saison morte.

Il avait été embauché pour combler l’absence de Zakaria Diallo, blessé. En 2290 minutes de jeu avec l’Impact, il a inscrit un but et décoché six tirs, dont deux cadrés.

Fanni amène un bagage de 362 matchs d'expérience en Ligue 1, lui qui a évolué au cours de sa carrière pour le RC Lens, l'OGC Nice, le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille.