TVA déclenche l’Alerte Amber

Des animaux pour contrer District 31, des partys-surprises signés Maripier Morin, une Alerte Amber et d’autres Révolution. Voilà comment TVA tentera de cimenter sa position de leader des cotes d’écoute cet automne.

Dévoilée en détail au cours d’un événement rassemblant les principales têtes d’affiche du réseau, la programmation 2019-2020 de TVA se veut « rassembleuse », « unique » et « complice ».

Le diffuseur semble caresser de grands espoirs pour Alerte Amber, une série-événement de Julie Hivon (Au secours de Béatrice, Toute la vérité) qui raconte la disparition soudaine d’un enfant autiste. Devant les journalistes, les comédiens Madeleine Péloquin et Vincent Leclerc, qui incarnent les parents du jeune disparu, ont parlé d’un drame familial et policier à fleur de peau, au cours duquel leurs personnages sont poussés dans « leurs derniers retranchements ». Un montage d’extraits présenté aux médias laissait effectivement présager une tornade d’émotions de 10 épisodes.

Ailleurs en fiction, on signalera la présence de Pascale Bussières dans L’heure bleue (dorénavant diffusée le mardi à 20 h) et l’arrivée massive de huit nouveaux personnages dans L’Échappée. TVA n’a pas encore statué sur l’avenir des Invisibles à la suite de cotes d’écoute décevantes (qui avoisinaient toutefois les 700 000 téléspectateurs) récoltées l’hiver dernier. Une chose est sûre, les épisodes qui seront diffusés au cours des prochaines semaines mettront notamment en vedette (dans leur propre rôle) Macha Grenon, Laurent Paquin, Marc Labrèche, Marc Messier et Maripier Morin.

Partys de cuisine

Parlant de Maripier Morin, l’animatrice était absente au lancement de la programmation de TVA parce qu’elle siégeait, au cours des derniers jours, au jury du Festival du film francophone d’Angoulême, en France. Dans une vidéo préenregistrée, elle a toutefois révélé quelques détails sur Studio G, sa nouvelle émission de variétés qui sera diffusée les dimanches après Révolution. Chaque semaine, elle organisera une fête-surprise et personnalisée à quelqu’un du milieu artistique. Autre détail : le décor sera composé d’un immense îlot central, histoire de recréer l’ambiance des partys de cuisine typiquement québécois.

Par ailleurs, en semaine à 19 h, TVA tentera de freiner les policiers de District 31 en proposant deux émissions animalières. La deuxième saison d’Un zoo pas comme les autres sera diffusée les lundis, et Animaux à la retraite, un docu-réalité piloté par Mathieu Roy de Salut Bonjour, sera proposé les mardis. On y verra entre autres un singe ayant appris le langage des signes, un cheval anciennement dans Cavalia et des chiens de traîneaux en fin de carrière.

Si on s’aimait reporté

Changement de dernière minute : attendue cet automne, la quotidienne Si on s’aimait, pilotée par Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin, sera finalement présentée cet hiver. La direction de TVA a décidé d’accorder davantage de temps aux artisans pour « peaufiner leur concept » de docu-réalité de rencontres amoureuses. Pour combler le vide, Boomerang retrouvera sa case horaire habituelle du lundi 19 h 30. La dérape suivra les mardis et LOL :-) occupera les ondes le mercredi.

La programmation automnale de TVA se déploiera à compter du lundi 9 septembre.

L’hiver de Fugueuse

L’hiver 2020 de TVA promet d’appartenir à Fugueuse. Le tournage des nouveaux épisodes vient d’ailleurs de commencer. Les téléspectateurs retrouveront Fanny quatre ans après son témoignage. L’héroïne sera « dans la rue », a révélé Michelle Allen. « La plupart des filles qui ont vécu ce qu’elle a vécu ont beaucoup de difficultés à retrouver une vie normale, à reconstruire leur estime de soi », a expliqué l’auteure.

On aura également des nouvelles de Natacha (Kimberly­­­ Laferrière), Carlo (Iannicko N’Doua) et Damien (Jean-François Ruel). Ce dernier sortira de prison. Fanny pourrait-elle retomber entre ses griffes ? À suivre.

Nouveautés : L’épidémie avec Julie Le Breton, la comédie Léo de Fabien Cloutier (précédemment relayée par Club illico) et Animania, un concours animé par Pascal Morissette visant à trouver « l’animal de compagnie préféré du Québec ».

Autres suites attendues : La Voix et La vraie nature. Gilles Duceppe, Denis Coderre, Ève Landry­­­ et Véronic DiCaire iront passer un week-end au chalet de Jean-Philippe Dion.