Un encadrement plus serré demandé pour les dérivés du cannabis

Les directeurs de Santé publique du Québec demandent au gouvernement provincial de resserrer encore ses règles à l’approche de l’arrivée sur les tablettes de dérivés du cannabis, dont les produits comestibles, qui inquiètent les médecins.

Québec a déjà prévu interdire la vente de produits comestibles «attrayants pour les jeunes», comme les friandises ou les chocolats, mais les directeurs régionaux de Santé publique s’inquiètent que les balises ne soient pas plus claires. Qu’en est-il d’autres produits comme les croustilles et autres, ou bien des formes et couleurs des produits?

Dans un mémoire publié lundi, ils invitent donc le gouvernement à «interdire tous les produits dérivés du cannabis, à l’exception de ceux explicitement autorisés par le règlement» afin d’éviter les flous qui pourraient ouvrir certaines portes. Les directeurs recommandent également l’Interdiction des boissons sucrées contenant du cannabis.

Ottawa rendra légaux les dérivés du cannabis le 17 octobre prochain et leur arrivée est prévue sur les tablettes pour la mi-décembre. Québec s’est toutefois prévalu de son droit de les interdire, jugeant les mesures d’encadrement du fédéral insuffisantes.

Appui à la limite abaissée

Dans son mémoire, le regroupement s’est réjoui de la décision de Québec d’aussi abaisser la limite de THC dans le cannabis comestible à 5 mg par portion. Ottawa permettra de son côté 10 mg.

Cette mesure permettra de diminuer les risques d’intoxication selon les directeurs de Santé publique.

«Plus le dosage de THC est élevé, plus les effets du cannabis ingéré sont imprévisibles et susceptibles d’augmenter les risques d’intoxication», écrivent les médecins.

Les six recommandations des directeurs régionaux de Santé publique quant aux dérivés du cannabis