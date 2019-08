RIENDEAU, Pierre



À Boucherville, le 23 août 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Pierre Riendeau, bien connu dans le monde du rodéo.Il laisse dans le deuil ses enfants Julie (François Michaud) et Daniel (Kimberly Lopes), ses petits-enfants Cody (Sarha), Kelly et Logan, ses frères Aimé, Maurice et sa soeur Pauline ainsi que d'autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 30 août 2019 de 14h à 17h et de 18h30 à 20h30 au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941Un hommage aura lieu le même jour à 20h30 en la chapelle du Complexe funéraire Pierre Tétreault.