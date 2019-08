RABY, Jeanne D'Arc

(née Gauthier)



De Saint-Eustache, le 16 août 2019 à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Jeanne D'Arc Gauthier, épouse de feu Gaston Raby.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Luc (Élisabeth), Christian (Manon), Marc, Alain (Sylvie), Anne (Roger), Sylvie (Michel), Nathalie (Normand), Joël (Mélissa), Sophie (Jean-Pierre) et Marie-Josée (Paul), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Vincent et sa soeur Rita ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 29 août de 19h à 22h et le vendredi 30 août dès 11h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le vendredi 30 août à 13h en l'église St-Eustache 123, rue Saint-Louis, St-Eustache.