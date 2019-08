FRENETTE, Claire



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 21 août 2019, est décédée à l'âge de 61 ans, madame Claire Frenette.Elle laisse dans le deuil ses filles Marie-Christine (Marc-André) et Marie-Pier et son fils Marc- Olivier (Isabelle), ses petits-enfants Zachary, Sara-Eve, Loïc, Étienne et Tristan, ses frères et soeurs Hélène, Louise, Pierre (Diane), Suzanne (Normand), Thérèse (PIerre) et André (Lyne), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 31 août 2019, de 14 h 30 à 17 h et de 19 h à 21 h à la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.