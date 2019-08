Accusé d'avoir poursuivi une cliente en se masturbant sur son triporteur dans un Walmart

MARION, Iowa | Un client d’un Walmart en Iowa a été arrêté lundi pour avoir poursuivi une autre cliente avec son tripoteur tout en se masturbant.

Gary Micheal Sheriff, 65 ans, a été accusé d’outrage à la pudeur, en «montrant ses parties génitales à des clients pour éveiller ou satisfaire ses désirs sexuels» selon les documents déposé à la cour de Linn County et rapporté par The Gazette, le journal de Cedar Rapids.

L’avis indique aussi qu’«il aurait dû raisonnablement savoir que son geste offenserait les personnes.»

Selon la police de Marion, en banlieue de Cedar Rapids, des agents ont dû intervenir dans le magasin où ils ont retrouvé «l’accusé poursuivant avec un chariot électrique une femme de 36 ans dans le magasin, alors qu’il s’exposait le pénis en le caressant.»

L’homme a été libéré contre une caution de 5000 $ et devra revenir en cour le 4 septembre. Il fait face à une possible peine de prison d’un an pour son geste.