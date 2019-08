Claude Giroux est papa

L’attaquant des Flyers de Philadelphie Claude Giroux et son épouse Ryanne ont accueilli leur nouveau-né, plus tôt cette semaine, et la mascotte de l’équipe Gritty n’allait certainement pas rater l’occasion de souligner l’heureux événement.

Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter des Flyers, Gritty a livré quelques joujoux au casier de Giroux. Le fils du hockeyeur, dont le prénom n’a pas été annoncé publiquement, a notamment eu droit à un canard pour la baignoire et un bâton de hockey miniature, mais aussi un livre de recettes et des jetons pour jouer au poker. Visiblement, la mascotte aurait eu besoin de quelques conseils avant de magasiner les cadeaux.

Giroux, 31 ans, participera à une 13e saison dans l’uniforme des Flyers, en 2019-2020. Il est le capitaine de l’équipe depuis janvier 2013.