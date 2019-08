Comment décrocher du boulot à la fin de la journée ?

Agathe Beaudouin — 37e AVENUE

Il n’est pas facile de mettre de côté le travailleur en nous quand on quitte le bureau, surtout avec les nouvelles technologies qui entremêlent travail et vie privée. Décrocher, c’est un art qui s’apprend !

1. Préparez le départ

En début de journée, dressez une liste des tâches à réaliser par ordre de priorité, conseille la coach professionnelle Anne Marleine Delcy. « Essayez de respecter cette liste. En fin de journée, appréciez le travail effectué ! Si certains éléments risquent de vous empêcher de dormir, parlez-en avec vos collègues. Essayez de trouver une solution pour vous libérer l’esprit avant de partir. »

2. Instaurez un rituel

« Pour décrocher du travail, il faut être en mesure de se réapproprier son temps », ajoute la coach en milieu du travail Anna Fortin. « On peut instaurer un rituel de transition en arrivant à la maison : se poser quelques minutes et boire un grand verre d’eau ou prendre une douche. Ces petits gestes sont efficaces, à une condition : mettre de côté la stimulation sous forme de téléphone cellulaire, de télé ou de radio », dit la coach.

3. Changez de tenue

Après une journée de travail, « enfilez une tenue plus souple, légère ; des vêtements dans lesquels vous vous sentez complètement à l’aise », poursuit Anna Fortin. C’est une façon de marquer une coupure nette avec le travail.

4. Transformez les corvées en plaisir

« Cultivez la joie de vivre avec vos proches pour oublier le travail. Pourquoi partir du principe que préparer le repas du soir ou ranger la maison est une corvée ? Profitez-en pour impliquer les enfants et faites-en un moment d’échange et de rigolade en famille, conseille Anna Fortin. Seul, on peut se faire plaisir en écoutant une émission que l’on aime ou en cuisinant une recette qu’on apprécie. »

5. Marchez

Même pour quelques minutes, et même en hiver, la marche est un excellent moyen de se détacher de la journée de travail. « Observez le paysage, le ciel, les arbres. C’est une bonne méthode pour vous couper mentalement et physiquement de votre journée de travail. »

6. Dormez aussi !

« Il est conseillé de dormir de 7 à 8 heures par nuit, rappelle Anna Fortin. Et le moment du coucher peut être l’occasion d’effectuer un balayage corporel, une méditation apaisante qui passe en revue toutes les parties du corps. »

Anne Marleine Delcy suggère pour sa part de poser un papier et un crayon sur sa table de chevet. « Si, avant de dormir, vous avez des idées en tête, notez-les ! Ainsi, vous pourrez vous endormir sereinement. »

7. Donnez-vous la permission de partir

Vous avez toujours du mal à décrocher le soir ou pendant vos vacances ? « Il y a de nombreuses raisons de ne pas décrocher qui sont souvent liées à notre histoire personnelle et à nos émotions », fait valoir Anne Marleine Delcy. Ces raisons méritent d’être explorées.

Donnez-vous la permission de partir et de vous reposer, ne serait-ce que pour mieux revenir !