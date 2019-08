Deux joueurs de l’Impact représenteront la Finlande

Le défenseur Jukka Raitala et le milieu de terrain Lassi Lappalainen ont été sélectionnés par l’équipe nationale de la Finlande en prévision de deux matchs qualificatifs pour l’Euro 2020.

Les deux porte-couleurs de l’Impact de Montréal seront disponibles pour les rencontres qui auront lieu à Tempere, contre la Grèce, le 5 septembre, et face à l’Italie, trois jours plus tard.

Photo PIerre-Paul Poulin

Raitala, ennuyé par une blessure lui ayant fait manquer l’entraînement du Bleu-Blanc-Noir mardi, a disputé 45 matchs avec la Finlande. Il a pris part à plusieurs matchs de qualification pour la Coupe du monde et l’Euro, en plus de jouer des matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA et de la Coupe Baltique.

Pour sa part, Lappalainen a réalisé deux passes décisives en cinq matchs avec la formation de son pays. Il a récemment participé à trois matchs de qualification pour l’Euro 2020.

L’Impact accueillera les Whitecaps de Vancouver et le D.C. United, mercredi et samedi, respectivement. Par la suite, il aura droit à deux semaines de congé.