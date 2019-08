District 31 vole encore la vedette

La direction de Radio-Canada a parlé de diversité, de culture et d’émissions jeunesse mardi à son lancement de programmation automne-hiver. Mais une autre question a retenu l’attention : « Qu’est-ce qui arrive à Bruno dans District 31 ? »

On nous a cependant assuré que Michel Charrette avait bel et bien repris le rôle de Bruno Gagné, bien qu’il fût curieusement absent du montage d’extraits présenté aux médias.

Outre le retour de District 31, la saison automnale d’ICI Radio-Radio-Canada Télé sera marquée par l’arrivée de Toute la vie, la nouvelle série de Danielle Trottier (Unité 9) avec Hélène Bourgeois-Leclerc et Roy Dupuis. Avis aux intéressé(e)s : la première fois que Roy Dupuis apparaîtra à l’écran, il sera « en chest », nous a-t-on informés.

Quant au jeu 100 génies animé par Pierre-Yves Lord, la bande-annonce laisse présager un Génies en herbe avec beaucoup, beaucoup plus d’ambiance.

En journée, la nouvelle quotidienne animée par Sébastien Diaz, On va se le dire, se distinguera des autres émissions du genre en n’offrant ni recettes ni chroniques, mais plutôt des discussions sur toutes sortes de sujets : des derniers looks de Céline Dion aux prochaines élections fédérales.

Autres détails dignes de mention : Ruptures pourrait plier bagage cet automne ; l’enquête se poursuit dans 5e rang ; Patrick Bruel, Anthony Kavanagh, Nathalie Simard, Marc Dupré et Sébastien Delorme feront partie des invités de France Beaudoin à En direct de l’univers ; la pièce documentaire J’aime Hydro sera présentée en cinq parties en décembre ; et Une autre histoire devrait (enfin) prendre son véritable envol, son auteure Chantal Cadieux ayant décidé « d’ouvrir la machine », d’après Dominique Chaloult.

Cet hiver, les téléspectateurs auront notamment droit à Cerebrum, Faits divers (dont l’action se situera dans « une ferme de crossage de dindons »), Lâcher prise et Les pays d’en haut, que Radio-Canada pourrait renouveler une nouvelle fois, contrairement aux informations précédemment rapportées.

Dans son allocution, Dominique Chaloult a évoqué à plusieurs reprises les critiques qui décrient la surabondance d’émissions mettant en vedette des célébrités. En parlant de Faites-moi rire, le nouveau rendez-vous du vendredi où Pénélope McQuade reçoit des personnalités connues (Marina Orsini, Bianca Gervais, Jean-François Breau) pour tracer leur univers humoristique, la directrice des programmes a souligné que l’action était plus articulée autour des jeunes humoristes qui tentent de dérider les invités étoiles. « On assume pleinement nos émissions dans lesquelles on reçoit des vedettes », a mentionné Mme Chaloult.