En cour pour faire réparer la route

WENTWORTH-NORD | Une Municipalité des Laurentides en est réduite à s’adresser aux tribunaux pour obliger le ministère des Transports à effectuer des travaux dans une courbe dangereuse qui cause des accidents chaque année.

La Municipalité y demande une intervention urgente, puisqu’il est « question de la vie et de la sécurité des usagers de la route », et afin que la route « soit en état de servir de façon sécuritaire », note-t-on.

Selon le maire Ghali, ces travaux n’ont jamais été effectués. Il estime que près d’un véhicule sur deux connaît des difficultés à cet endroit l’hiver, malgré la tonne de sable et de sel qui sont épandus. Et que près d’un accident grave impliquant les autorités – policiers, pompiers et ambulanciers – survient chaque année. Le Journal a en effet mis la main sur sept rapports d’intervention à cet endroit depuis 2008.