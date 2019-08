Fini l’apprentissage!

Incapable de se qualifier pour le championnat canadien masculin au cours des six dernières années, le Rouge et Or de l’Université Laval souhaite retourner se frotter aux meilleures équipes du pays cette saison.

« On a assez appris au cours des dernières années, il est temps de retourner au sommet », a résumé l’entraîneur-chef Samir Ghrib en ayant en tête la phrase célèbre de Nelson Mandela qui disait « Ou tu gagnes ou tu apprends, mais tu ne perds pas ».

Photo Stevens LeBlanc

« On a le talent pour retourner au championnat canadien, mais surtout l’état d’esprit qui me rappelle celui de 2009 quand nous avions gagné le championnat canadien, poursuit Ghrib. J’ai beaucoup d’espoir qu’on se rende jusqu’au bout, mais ça va se jouer sur le terrain. Ça serait le fun de jouer la finale canadienne sur le terrain de nos amis de la montagne [lire les Carabins de l’Université de Montréal qui accueilleront le national au CEPSUM]. »

Jonathan Vallée abonde dans le même sens. « La nouvelle génération de joueurs possède un nouvel état d’esprit, a raconté le capitaine lavallois pour expliquer ce changement d’attitude. Dans le passé, sans vouloir dénigrer ceux qui ne sont plus là, on se satisfaisait de gagner, alors que maintenant on veut bien jouer. Les standards des plus jeunes sont plus élevés. »

Influence

En plus de son rôle de capitaine, Vallée a eu un impact important dans la venue du gardien Horace Patient Sobze Zemo. Les deux ont évolué ensemble dans le réseau civil à Gatineau.

« Parce que je peux être distrait assez facilement et que Montréal est une ville mouvementée, j’ai opté pour Québec qui est assez calme », a expliqué le portier de 26 ans qui effectue un retour aux études.

« La présence de Jonathan et les bons mots de Bila Dicko-Raynauld [capitaine du Rouge et Or l’an dernier] m’ont aussi influencé. Quant aux équipes d’Ottawa, je ne suis pas très doué en anglais. »

Solide gaillard, le natif du Cameroun aurait pu opter pour le football à son arrivée au Canada à l’âge de 14 ans, mais des raisons familiales et culturelles l’ont convaincu de poursuivre le soccer.

« Le soccer est vraiment populaire en Afrique, et le football coûtait trop cher pour une maman avec sept enfants », a raconté l’aîné de la famille.

« À 26 ans, c’est un beau défi de retourner à l’école, et la première année ne sera pas facile, mais je vais être bien encadré et c’est la première raison pour laquelle j’ai choisi Laval. »

Forte présence régionale

Pour la première fois de son histoire, le Rouge et Or misera sur un effectif majoritairement régional. On retrouve en effet 16 régionaux sur 25 joueurs.

« J’attendais ce moment depuis longtemps, a affirmé Ghrib. Je ressens beaucoup de fierté, et ça démontre que les entraîneurs collégiaux font un excellent travail. Le sentiment d’appartenance sera plus fort. En 2000, quand nous avons relancé le programme, on misait sur 80 pour cent d’étrangers. »

Portant les initiales HD sur leur maillot en mémoire de Helder Duarte, les deux équipes du Rouge et Or débuteront leur saison mercredi, en visitant les Stingers de Concordia. Vendredi, elles recevront McGill pour l’ouverture locale.

Helder Duarte toujours là

À quelques heures du début de la nouvelle saison, la mémoire de Helder Duarte est bien présente dans l’entourage de l’équipe féminine de soccer du Rouge et Or de l’Université Laval.

Décédé le 21 février dernier, Duarte n’a pas été oublié.

« Au quotidien, on sent sa présence et Helder est encore très, très présent dans l’esprit des joueuses et du personnel, a mentionné le nouvel entraîneur-chef David Desloges. Je suis très à l’aise avec cette situation et j’y contribue en disant aux filles de venir me rencontrer dans l’ancien bureau de Helder. Il va rester des traces de Helder longtemps et c’est ça qu’on veut. On veut une transition en douceur. La meilleure façon de l’honorer est de mettre à l’avant-plan ses valeurs humaines, sportives et d’excellence. »

Optimisme

Membre de l’équipe canadienne aux Universiades à Naples, Myriam Labrecque est persuadée que la transition va bien se faire.

« Il y a un gros trou à combler, mais je suis confiante que David va poursuivre le bon travail de Helder, a souligné la gardienne de 3e année qui a remporté trois titres nationaux avec les Élans de Garneau sous les ordres de Desloges. C’est très important de ne pas oublier Helder. On va penser à Helder chaque fois que nous allons mettre le pied sur le terrain, mais c’est important aussi qu’on continue d’avancer. »

Comme l’an dernier

Finaliste du RSEQ l’an dernier, le Rouge et Or vise le titre cette année afin de mériter son billet pour les nationaux qui auront lieu à Victoria.

Contrairement à l’an dernier, le Québec ne possède qu’une entrée au national.

« On a beaucoup, beaucoup de profondeur en offensive, a expliqué Desloges. Le gros défi sera de défendre en équipe. Il y a une bonne parité dans notre circuit et l’objectif ultime est de nous qualifier pour le championnat canadien. »

L’attaquante Jessica Bunker sera l’une des joueuses dans le camp du Rouge et Or, elle qui a pris part aux Universiades cet été. Desloges compte aussi beaucoup sur la capitaine et défenseure centrale Cynthia Freire.