François Arnaud tourne à Montréal

On qualifie Home de « film psychologique d’horreur ». Arnaud partagera l’affiche du long métrage avec Christian Convery (Descendants 3, Beautiful Boy) et Emily Hampshire, qu’on peut voir dans Schitt’s Creek. L’actrice originaire de Montréal joue également le rôle de productrice exécutive du projet, rapporte Deadline.

François Arnaud interprète l’homme, Emily Hampshire campe l’épouse, et Christian Convery joue l’enfant.

Les téléspectateurs américains avaient précédemment remarqué le comédien québécois dans Blindspot, également sur NBC. Il avait également tenu un rôle principal dans The Borgias, une série historique qui avait été présentée sur Showtime.

François Arnaud a également complété le tournage en Californie d’un autre long métrage, She’s in Portland, avec Tommy Dewey (Code Black, The Mindy Project) et Minka Kelly (Titans, Friday Night Lights). Cette offrande du réalisateur Marc Carlini brosse le portrait de deux trentenaires qui, après une réunion d’anciens étudiants, décident de partir en road trip pour trouver Maggie, une ancienne flamme. Selon IMDb, le film devrait sortir l’an prochain.