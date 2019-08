Helix : Vidéotron lance sa plateforme de divertissement et de vie connectée

MONTRÉAL – Vidéotron a lancé mardi sa plateforme de divertissement et de vie connectée appelée Helix en promettant «une nouvelle expérience technologique».

«Grâce à sa télécommande vocale, à son Wi-Fi ultra intelligent et, bientôt, à sa capacité d’intégrer des fonctions de domotique, Helix deviendra sans équivoque le complice des foyers québécois», a affirmé le câblodistributeur par communiqué.

Helix rassemble en un seul endroit le Wi-Fi, les chaînes de télé, le contenu sur demande, les plateformes de visionnement en ligne et l’enregistrement.

PHOTO AGENCE QMI, STEVE MADDEN

«La volonté d’innover a toujours guidé les actions de Vidéotron, c’est pourquoi nos équipes ont travaillé d’arrache-pied afin d’implanter une toute nouvelle plateforme technologique, a affirmé le président et chef de la direction de Vidéotron, Jean-François Pruneau. Les besoins de nos clients changent et ceux-ci sont plus branchés que jamais. Nous proposons des solutions à leurs besoins évolutifs pour demeurer à l’avant-garde.»

Basée sur la plateforme Xfinity X1 de la compagnie américaine Comcast, Helix a été adaptée au marché québécois, notamment pour la recherche vocale.

Cette plateforme offre aussi du Wi-Fi «ultrarapide» qui permet à l’utilisateur de contrôler son foyer, quel que soit le nombre d’appareils connectés.

Des applications mobiles pour la gestion du Wi-Fi et de l’enregistrement infonuagique sont aussi au menu.