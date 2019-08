Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album

Roman-savon

Après avoir lancé un premier album en 2016, l’auteur-compositeur-interprète Mathieu Bérubé revient cet été avec un nouvel opus intitulé Roman-savon. L’album est entièrement construit autour du thème du soap américain, que l’artiste revisite de façon ironique sur l’ensemble des pistes, et où l’amour conserve sa place de prédilection. Ce nouvel opus, à travers lequel les collaborations sont nombreuses (notamment Antoine Corriveau à la réalisation, Mélanie Venditti aux cordes et Stéphane Bergeron à la batterie) réussit à proposer des orchestrations toutes aussi raffinées qu’originales.

Disponible depuis le 23 août

Je sors :

Théâtre

J’abandonne une partie de moi que j’adapte

Mise en scène par Justine Lequette, la pièce J’abandonne une partie de moi que j’adapte repose la question présente au cœur du documentaire français Chronique d’un été, réalisé en 1961, à travers lequel les cinéastes Edgar Morin et Jean Rouch réfléchissaient à la relation entre le bonheur et le travail. Une pièce qui tente de faire du bonheur une question de débat, résolument politique.

Ce soir à 19h30 au Théâtre Denise-Pelletier, 4353 rue Sainte-Catherine

Exposition

World Press Photo

Véritable rendez-vous de la photographie, l’exposition World Press Photo revient encore une fois cette année au Marché Bonsecours. Certains des clichés les plus poignants de l’actualité mondiale y seront présentés, souvent d’une grande beauté comme parfois plus dures, ne laissant indéniablement personne indifférent.

Aujourd’hui de 10h à 22h au Marché Bonsecours, 325 rue de la Commune Est

Cinéma

Nuit de noces

Réalisée en 2001 par Émile Gaudreault (De père en flic, Mambo italiano), cette comédie sentimentale mettant en vedette François Morency et Geneviève Brouillette dresse le portrait de Nicolas et de Florence, un couple épanoui malgré des conceptions de l’amour bien différentes. Un concours qu’ils remportent, dont le premier prix est un mariage, tous frais payés, à Niagara Falls, bousculera finalement leur relation.

Ce soir à 19h à la Cinémathèque québécoise, 335 boulevard de Maisonneuve Est.

Lancement

Folles frues fortes

Les éditions Tête première lanceront ce soir leur nouvelle collection «Tête dure» avec un nouveau recueil de textes intitulé Folles frues fortes. Le livre rassemble des textes de Marjolaine Beauchamp, Martine Delvaux, Marie Demers, Fanie Demeule, Marie-Sissi Labrèche, Maude Lafleur, Catherine Mavrikakis, Marie-Ève Sévigny et Katherine Raymond. Plusieurs lectures ponctueront également la soirée.

Ce soir à partir de 17h au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Cinéma

Museo

Réalisé par Alonso Ruizpalacios, le film Museo revient sur un des cambriolages les plus importants de l’histoire mexicaine. On y suit un groupe de criminels qui réussit, en 1985, à dérober plus de 140 pièces préhispaniques du Musée National d'Anthropologie de Mexico.

Ce soir à 21h05 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Je reste :

Livre

Le courage d’Amal

Écrit par Aisha Saeed, une auteure américaine, avocate et enseignante, le livre Le courage d’Amal raconte l’histoire d’une jeune fille de 12 ans du nom de Amal, vivant au Pakistan, qui rêve de devenir un jour enseignante. Elle devra faire preuve de beaucoup de résilience et de courage pour contourner les nombreux obstacles que la vie mettra devant elle.

Disponible depuis aujourd’hui

EP

Us Wild Folks

L’autrice-compositrice-interprète Tamara Weber dévoile son nouvel EP intitulé Us Wild Folk. Il s’agit ici du premier chapitre d’une série de quatre mini-albums qui traiteront du thème de la liberté.

Disponible depuis le 26 juillet

Télé

Human + Le futur de nos sens

Cette série en cinq épisodes de 60 minutes (v.f. de Human +) explore les dernières avancées scientifiques qui permettent d’améliorer l’acuité de nos cinq sens. Ce soir, c’est la vue qui est à l’étude.

Ce soir à 22h sur Ici Explora