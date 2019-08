Kovalev-Canelo: d’accord!

Je n’avais jamais pensé qu’un combat entre Sergey Kovalev et Canelo Alvarez pourrait être justifié. Et intéressant.

Après avoir vu deux fois le duel entre Kovalev et Anthony Yarde, je suis maintenant convaincu que malgré la différence de taille, de portée et de poids, Canelo Alvarez pourrait tenir tête au grand Russe et probablement le battre.

C’est simple, Kovalev a gagné, mais il est passé à 20 secondes de se faire passer le knock-out au huitième round. Mais Yarde manquait cruellement d’expérience. Il n’a pas su gérer sa réserve d’énergie et s’est essoufflé dans les rounds suivants. Il n’avait plus de jus dans les deux derniers rounds. C’est l’épuisement autant que le jab de gauche de Kovalev qui l’a mis hors de combat.

Mais si vous avez suivi l’affrontement, vous avez noté que les attaques au corps de Yarde en milieu de combat ont ralenti Kovalev. Et l’ont poussé à l’abîme.

Un boxeur aussi talentueux que Canelo Alvarez aurait su l’achever. Comme Eleider Alvarez l’a fait à Atlantic City en août dernier.

C’est une victoire qui annonce une fin de règne.