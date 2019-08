La maison 100% connectée est lancée

Deux ans presque jour pour jour après la signature d’une entente avec le géant des télécoms américain Comcast et plus de 100 millions de dollars en investissements plus tard, Vidéotron a lancé mardi Helix, sa plus récente « révolution » technologique alliant intelligence artificielle, internet des objets et contenus multimédias. À LIRE AUSSI: Lancement d’Hélix par Vidéotron: une expérience télé enrichie et simplifiée

Helix rassemble en un seul endroit internet sans fil, chaînes de télé et de radio, contenu sur demande comme Netflix, plateformes de visionnement en ligne comme YouTube et solutions d’enregistrement des contenus. Le tout accessible par commande vocale ou au moyen d’une application offerte sur téléphone cellulaire, tablette et à l’écran de la télé.

À terme, il sera aussi possible de régler son thermostat ou d’éteindre les lumières de la maison, du confort de sa chambre... ou à l’autre bout de la planète.

La prochaine révolution

« Helix, c’est né des attentes et des nouveaux besoins des consommateurs québécois, qui se tournent de plus en plus vers les plateformes en ligne comme Club illico et Netflix. Ça nous prenait, en 2019, un environnement pour amener le client ailleurs », a expliqué, mardi, le président et chef de la direction de Vidéotron, Jean-François Pruneau.

La technologie employée par Helix est basée sur la solution XFINITY X1 de Comcast, disponible aux États-Unis depuis quelques années. Ailleurs au Canada, Rogers et Shaw ont également fait appel à cette technologie pour mieux rivaliser avec la concurrence et contrer le phénomène des « cord-cutters », ces clients qui choisissent de résilier leur abonnement à la télévision payante au profit de services de vidéo sur demande comme Netflix. Photo Chantal Poirier

« Pour y parvenir, ça prend des valeurs ajoutées, comme la reconnaissance vocale et notre catalogue de contenu unifié, qui permettent de retenir les clients dans notre écosystème », dit M. Pruneau.

En conférence de presse, mardi, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a rappelé les nombreuses innovations technologiques instiguées par Vidéotron au cours de la dernière décennie, parlant d’Helix comme d’une « étape supplémentaire de la convergence » chez Québecor.

« Avec Helix, on va dépasser le cadre strict de la câblodistribution, pour offrir en plus des contenus un grand nombre de services comme la gestion du domicile. On aura cette capacité, avec l’intelligence artificielle, de faciliter la vie des citoyens », a fait valoir M. Péladeau.