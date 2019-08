Lancement d'un mouvement associant employeurs et réussite scolaire

Le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) a lancé, mardi, un mouvement visant à associer les employeurs aux succès scolaires des jeunes.

Avec ce mouvement, l'organisme souhaite sensibiliser les employeurs à l'importance d'encourager les jeunes à persévérer dans leurs études.

«S'il peut être tentant pour un jeune présentant un risque de décrochage d'abandonner son parcours scolaire dans le but de se consacrer entièrement à un emploi rémunéré, c'est la responsabilité de tous de le sensibiliser à l'importance de terminer ses études et de le supporter tout au long de son cheminement», a souligné Zoé Bergeron, coordonnatrice au développement du RQRE, par communiqué.

Embaucher des jeunes qui abandonnent leurs études peut s'avérer intéressant pour certaines entreprises, mais ce phénomène accentue encore davantage la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. De plus, les décrocheurs gagnent généralement moins que les diplômés, ce qui représente un manque à gagner pour la société, a avancé le RQRE.

«Nous devons plus que jamais soutenir cette cause afin d'assurer l'épanouissement socioprofessionnel du plus grand nombre d'individus et consolider le développement d'une relève compétente et qualifiée», a fait valoir Mme Bergeron.