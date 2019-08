Le 14e World Press Photo Montréal est lancé

MONTRÉAL | La 14e édition de l’Expo World Press Photo Montréal s’est ouverte mardi au Marché Bonsecours, dans le Vieux-Montréal.

Le concours annuel mondial de photographie professionnelle – qu’on décrit comme «les Oscars de la photographie» – se décline en une série d’expositions et d’activités complémentaires.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

Cette année, le jury de la compétition, sous la présidence de Whitney C. Johnson, a évalué plus de 78 000 images, soumises par plus de 4700 photojournalistes de 129 pays, et décerné des prix à 42 photographes de 23 pays.

Les invitées d’honneur sont la photographe française Bénédicte Kurzen, la photographe belge Sanne De Wilde et la directrice d’exposition et représentante du World Press Photo Amsterdam, Samira Damato.

L’exposition internationale «World Press Photo 2019» parcourt les grands événements de l’année en 150 images primées de l’année 2018, réparties dans huit catégories (Actualité, Information générale, Sujet contemporain, Portrait, Environnement, Nature, Sport et Projet à long terme), captées par 42 photographes de 23 pays.

Parmi les expositions complémentaires, on retrouvera «Crépuscule amour, je te sais intime», une série de portraits intimistes de grands formats saisis sur pellicule argentique à Montréal et Paris entre juin et août 2019 par la cinéaste, comédienne et photographe Monia Chokri, aussi porte-parole du World Press Photo 2019.

Aussi, «L’Itinéraire, 25 ans d’histoire» retracera l’histoire du magazine «L’Itinéraire», publication qui donne une voix aux sans-abri, «Les visages de la coopération volontaire» rendra hommage aux coopérant(e)s d’Oxfam-Québec, et Ubisoft proposera une expérience de réalité virtuelle dans des sites du Moyen-Orient, intitulée «Cités millénaires : voyage virtuel de Palmyre à Mossoul».

L’Expo World Press Photo Montréal se tient du 28 août au 29 septembre, de 10 h à 22 h, et jusqu’à minuit les jeudis, vendredis et samedis.