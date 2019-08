Le respect dû à la clientèle

Je suis totalement d’accord avec celui qui signait ce matin « Un client qui se respecte » qui faisait état du service de plus en plus minable auquel on a droit dans les magasins à grande surface et certaines épiceries. Un peu plus, certains te garrocheraient ta commande par la tête s’ils le pouvaient, tellement ils ne savent pas vivre, et tellement on a l’air de les déranger. Parlez-moi pas en plus des maudits airs bêtes qui n’ont pas assez de classe pour te saluer et te dire merci, ou de ceux à qui tu donnes un pourboire et qui te ramassent ça comme si c’était un dû.

Un bonjour, un merci, un excusez-moi, c’est devenu rare comme de la marde de pape. Et tu sais qui Louise, ce ne sont pas tellement les jeunes qui manquent autant de classe, ce sont souvent les plus vieux, ceux qui ont dépassé les 50-60 ans qui sont les plus malpolis.

Ginette

Je ne vis pas ce genre d’incivilité dans les commerces que je fréquente. Mais je partage avec vous l’idée que ce ne sont pas nécessairement les jeunes qui sont les plus impolis. Je réitère en plus que la meilleure façon de recevoir un service de qualité dans un commerce est de formuler une plainte quand celui qu’on nous offre n’est pas à la hauteur. Malheureusement, une grande majorité de Québécois ne le fait pas parce que ça ne fait pas partie de notre culture que de faire connaître notre insatisfaction dans un commerce.