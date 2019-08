Les dégustations Méchants Raisins sont de retour!

Nouvelle série automne 2019. Inscriptions dès maintenant!

Je vous en ai glissé un mot au printemps dernier. C’est reparti de plus belle cet automne avec une série de 12 dégustations thématiques autour du vin. Pas besoin d’être expert, loin de là! Il suffit d’être le moindrement passionné et ce sera plaisir assuré. Chaque session est conçue de façon à vous permettre de mieux comprendre vos goûts en matière de vin tout en faisant de belles découvertes. À chaque dégustation, vous pourrez déguster environ une dizaine de vins, le tout dans un cadre intime et agréable.

Voici les détails :

29 août – France Découvertes 1

6 septembre – Italie Découvertes 1

26 septembre – Afrique du Sud Découvertes

10 octobre – Espagne Découvertes

18 octobre – France Découvertes 2

24 octobre – Bordeaux

7 novembre – Rioja

15 novembre – Chili & Argentine Découvertes

21 novembre – Spécial grands vins (120$)

29 novembre – Italie Découvertes 2

6 décembre – Californie Découvertes

19 décembre – Spécial festif Champagnes & mousseux

De 18h30 à 20h (sauf indication contraire) à Saint-Lambert (rive sud de Montréal).

45$ / personne (confirmation de votre place sur réception du paiement)

Verres, crachoirs, pain, eau sur place.

Environ 10 vins par dégustation.

Inscription via la page Facebook des Méchants Raisins!

Il reste encore quelques places. Faites vite!