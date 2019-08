Poème écrit entre les murs d’un pénitencier

Je suis présentement incarcéré dans un pénitencier fédéral et ça fait 7 ans que j’y suis. Il ne m’en reste plus beaucoup à faire en dedans, mais le temps en prison est très différent de celui vécu à l’extérieur. J’avoue que comme c’est un séjour assez bizarre à vivre, il m’est venu l’idée de vous le faire connaître en écrivant un poème sur la vie carcérale. Le titre en est « De l’ennui à la vie ».

« Je ressens chaque jour l’ennui qui se lève, quand viennent pleurer les soirs de solitude, quand l’absence d’amour vient détruire mes rêves. Entre ces murs, il n’y a que l’habitude.

Je m’accroche à des branches qui se brisent, jusqu’au jour où il faut lâcher prise. Alors on s’habitue comme on s’habitue à tout. On est pris dans une sorte de remous.

Il y a ici si peu d’amour qu’un grand vide se creuse tout autour. Je savoure le temps que je tiens, et on se verra demain. Mon cœur devient si lourd, de si peu d’amour, mais je sais que ça ne durera pas toujours, et qu’un jour, je vous retrouverai, mes amours.

Ici, mes rêves sont trop étroits, je ne peux oublier ta voix. Je me sens si fragile parfois. Sourire, sourire, je n’ai pas le choix. Je regrette de ne pas avoir fait mieux, qu’on me laisse un peu de temps. Aujourd’hui, je suis plus heureux, d’être encore vivant.

On oublie même parfois le comment, le pourquoi de l’amour, de ses lois, de si peu d’amour à la fois. En ressentant tant de détresse, sans que cela ne paraisse, je peux frôler d’un même geste, ceux qui m’aiment, ceux qui me détestent.

On peut tout essayer, même se brûler les ailes. À force de tomber, on oublie l’essentiel. Découvrir la vérité et traverser, passer de l’autre côté, puis un matin s’étonner de devoir tout recommencer. Et puis un soir, s’arrêter, ne plus jamais penser à abandonner, le mal est enfin terminé, une nouvelle vie peut commencer. »

Jean-Pierre

Je souhaite que pendant le temps qu’il vous reste à faire, vous conserviez intactes les belles intentions formulées dans votre poème. Que ce malheureux temps d’arrêt forcé dans votre vie vous serve de guide pour l’avenir. Bravo pour avoir si bien intégré la leçon que la vie vous a donnée.