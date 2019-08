[QUIZ] Quel personnage de «Comme des bêtes 2» êtes-vous?

Quiz

J’ignore la situation et si mon ami(e) me le demande, je vais mentir.

Je panique au début, mais je me ressaisis et poursuis mes recherches.

Max

Gidget

Snowball

Duke

Rooster

Chloe

Vous êtes Max! Vous prenez tout à cœur dans la vie. Tellement que cela peut vous faire du mal. Peu importe ce que vous faites, vous donnez toujours votre 110%. Vous voulez protéger vos proches et leur faire plaisir à tout prix, ce qui fait que vous oubliez parfois de prendre soin de vous.

Vous êtes Gidget! Vous débordez d’énergie et d’amour pour les gens qui vous entourent. En fait, vous êtes un peu en amour avec l’amour! Vous avez une facilité à aider les autres et à les soutenir. Malgré votre extérieur doux et adorable, vous êtes habité par une force et un courage infinis.

Vous êtes Snowball! Vous n’avez pas la langue dans votre poche et votre parole dépasse parfois votre pensée. Votre tempérament explosif vous rend très proactif, mais il arrive que vous soyez un tantinet imprévisible. Derrière tout cela, vous êtes très courageux et êtes un leader naturel.

Vous êtes Duke! Peu importe la situation, vous réussissez toujours à voir le bon côté des choses. À première vue, on pourrait vous croire bonasse, mais il s’agit plutôt d’optimisme et de confiance. Vous êtes fidèle en amitié, en amour et dans toutes les sphères de votre vie!

Vous êtes Rooster! Toujours calme, vous ne vous énervez jamais pour un rien. Les seuls moments où vous vous fâchez sont quand les gens que vous aimez ne reconnaissent pas leur propre potentiel. Vous avez confiance en vous et aimez être au cœur de l’action, mais vous oubliez parfois que tous ne sont pas comme vous.

Vous êtes Chloe! Vous n’avez besoin de personne dans la vie et vous faites toujours preuve d’indépendance. Vous êtes votre propre priorité et ne vous intéressez pas trop à la vie personnelle des autres… jusqu’à ce qu’ils aient réellement besoin de vous! Pour vous amadouer, on a qu’à vous proposer de la nourriture.

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/file/ae35b9d8-4c37-497b-b762-23aba874fd6e_Maxdukerooss.JPG

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/63028130-11fe-44e7-9d94-df4eccf7e174_Max:Gidget.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/file/dbf20d4b-8994-455a-8375-4ebc91e17cb6_1Snowball.JPG

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/0bb5925a-0265-48b6-8b2f-4f88e17a918e_Duke:max.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/52ae8697-9d29-4848-8a0a-5f0fd098e1f1_Rooster.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/edf1ab40-e853-412e-939b-91cb8dd3e13f_Chloe.jpg