Thomas Chabot, une priorité pour les Sénateurs

Le directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, a réglé quelques dossiers contractuels cet été et maintenant qu’il n’y a plus l’urgence d’agir, il veut convaincre Thomas Chabot de s’engager pour longtemps.

L’organisation de la capitale canadienne a accordé un pacte de six ans et de 28,5 millions $ au jeune attaquant Colin White dernièrement. Toutefois, elle a encore de l’argent en réserve, ce qui pourrait lui permettre de prolonger l’entente de Chabot. Le hockeyeur de 22 ans écoulera en 2019-2020 la dernière année de son contrat d’entrée.

Dorion refuse de dévoiler au grand jour ses cartes relatives aux négociations, mais les pourparlers avec l’arrière québécois, qui a totalisé 55 points en 70 matchs la saison passée, se dérouleraient de la bonne façon, d’après le quotidien «Ottawa Sun».

«Dans le cas de Colin White, on a été capable de tout garder confidentiel et on a pu en arriver à une entente. Nous ne discutons pas publiquement de quelconque discussion contractuelle, que ce soit Chabot ou un joueur autonome sans compensation. Cependant, nous saisissons l’importance de notre noyau de jeunes et on espère les garder à Ottawa à long terme, a affirmé le DG au journal local. Nous allons laisser cela dans l’ombre. On a parlé et je ne crois pas que je devrais en dire davantage.»

Le soutien du propriétaire

Par ailleurs, le DG précise que l’implication du propriétaire de la concession, Eugene Melnyk, est de nature à faciliter sa tâche de faire signer les jeunes espoirs de la formation.

«Tout au long du processus cet été, Eugene a été formidable avec son soutien et il comprend bien notre plan d’action, a-t-il dit. Quand on s’est entendu avec White, il n’y avait pas personne plus enthousiaste que lui et son engagement est réel.»