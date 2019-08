Un lien étroit entre temps d’écran et stress

MONTRÉAL – Les personnes consciemment accros aux écrans sont plus à risque de développer du stress, indique une nouvelle étude de l’Université Concordia.

Selon la recherche menée par la neuroscientifique Najmeh Khalili-Mahani, il y a un lien étroit entre dépendance aux technologies et santé mentale, particulièrement entre stress et temps d’écran.

Pour arriver à cette conclusion, la chercheure se base sur une enquête en ligne de plus de 60 questions, auprès de plus de 650 personnes qui se disaient dépendantes (télévision, téléphone intelligent, console de jeux, tablette, etc.).

«Les personnes qui se considéraient comme dépendantes étaient, en effet, celles qui consacraient le plus de temps aux écrans, a fait savoir la chercheure. De plus, celles qui se disaient dépendantes aux écrans étaient plus susceptibles de présenter des scores élevés pour tous les types de stress.»

L’étude met en garde toutefois contre toute conclusion que l’on pourrait tirer sur le lien de causalité entre le stress et l’usage d’écrans.

Najmeh Khalili-Mahani a précisé que le phénomène du jeu de hasard et d’argent en ligne n’a pas été exploré, estimant que pour ce comportement, il faudrait avoir une étude distincte.

Par ailleurs, les chercheurs s’interrogent sur le potentiel d'utilisation d’applications ludiques et interactives pour lutter contre le stress.

«Il s’est avéré que le stress émotionnel constitue un facteur de prédiction très important de l’usage d’écrans. C’est donc cet aspect que nous comptons examiner de plus près dans nos prochains travaux, a précisé Najmeh Khalili-Mahani. Nous sommes d’avis que les écrans peuvent servir à réaliser une sorte d’intervention émotionnelle, et nous préconisons une démarche axée sur le jeu afin de la rendre plus relaxante et amusante.»

L’article de Najmeh Khalili-Mahani, qui travaille au Centre PERFORMde l’Université Concordia, a été récemment publié dans la revue «Journal of Medical Internet Research».