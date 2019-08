Une île flottante de pierre ponce dérive dans le Pacifique

Une île flottante de pierre ponce de 200 km2 a été découverte début août au milieu de l’océan Pacifique et dérive lentement vers l’Australie, où elle pourrait aider la Grande Barrière de corail à reprendre des forces.

Cette île aussi grande que l’île Jésus, où se trouve Laval, a été vue pour la première fois par des marins le 9 août. Il serait l’œuvre d’un volcan sous-marin situé dans l’archipel de Tonga, entré en éruption deux jours plus tôt, selon la NASA.

«C'était assez étrange, en fait», a déclaré à CNN Larissa Brill, une navigatrice qui a découvert l’île après dix jours de mer. L'océan dans son ensemble était mat — on ne pouvait pas voir le reflet de la lune sur l'eau.»

«Les roches nous entouraient, on ne pouvait donc pas voir notre piste ni notre sillon. On ne pouvait voir le bord où l'eau redevenait normale que durant la nuit», a ajouté Michael Hoult, son compagnon de voyage.

La pierre ponce, poreuse et assez légère pour flotter comme un iceberg, amène avec elle un écosystème rempli de crustacés et de coraux, selon la CNN, et pourrait ainsi redonner un nouveau souffle à la Grande Barrière de corail qu’elle atteindra d’ici dix mois.

Scott Bryan, professeur de géologie et géochimie à l’Université de technologique du Queenland, en Australie, a indiqué que de la pierre ponce est aperçue proche des côtes australiennes tous les cinq ans environ et permet de cette manière de redistribuer la vie marine dans le vaste océan.

Si les effets sont globalement positifs, le chercheur estime toutefois qu’une espèce invasive pourrait être amenée parmi les billions de billes de pierre ponce, grande comme des ballons de basketball, qu'amènent ce phénomène.

«Chaque morceau de pierre ponce est un véhicule qui permet à quelque chose de s'attacher, de grandir et d'être transporté à travers l'océan, a-t-il déclaré à CNN. Nous aurons des millions, voire des milliards d'individus appartenant à des dizaines d'espèces différentes qui arriveront tous en masse le long de notre littoral, tous en bonne santé et susceptibles de trouver un nouveau foyer.»

La Grande Barrière de corail, dont la moitié des individus sont morts lors des vagues de chaleur liés aux changements climatiques en 2016 et 2017, pourrait donc bénéficier de l’arrivée de nouveaux individus, même s’il est difficile de reconstituer le corail, car il ne peut pas sauter et trouver un nouvel habitat aussi facilement que des animaux plus mobiles, comme les crabes.

«Les coraux ont besoin d'atteindre leur âge de procréation pour pouvoir commencer à relâcher leurs larves dans la grande barrière de corail, a précisé le chercheur. Mais une pierre ponce gorgée d'eau couler et rester bloquée au fond. Les plantes, animaux et la vie marine qui s'y trouvent pourra alors continuer à se développer dans son nouvel emplacement.»

La Grande Barrière de corail est la plus grande structure vivante sur Terre et entretient un écosystème fondamental au maintien de la vie dans l’océan.