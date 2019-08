FORTIN, Gaston



De Laval, le 25 août dernier, jour où il fêtait ses 90 ans, est décédé monsieur Gaston Fortin.Il laisse dans le deuil sa conjointe Aline, sa fille Clodine et son fils Alain (Johanne), ses petits-enfants Ève, Jean-François, Simon, Amélie, Sophie et Michel, ses arrière-petits-enfants, son frère Marcel, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le vendredi 30 août prochain de 14 h à 17h et de 19h à 21h, au418 BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8Un dernier hommage lui sera rendu à 20h, le jour même, au salon.