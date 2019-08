DEMERS, Martin



Au Centre Champlain-Soins palliatifs, le 19 août 2019, est décédé à l'âge de 87 ans, monsieur Martin Demers, époux de feu madame Jeannette Lavigne.Il laisse dans le deuil son beau-frère Roger Danis (Gabrielle Gravel) et sa belle-soeur Colette Payette (feu Gilles Demers), ses neveux et nièces de la famille Demers, Lauzé, Guimond, Lavigne et Danis, ainsi que de bons voisins et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 2 septembre 2019, de 13 h à 15 h à la :Les funérailles seront célébrées le lundi 2 septembre 2019 à 15 h en la Chapelle de la résidence funéraire St-Hubert.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille tient à remercier l'équipe médicale du CLSC Samuel de Champlain section Brossard et l'excellente équipe des soins palliatifs Champlain à Brossard.