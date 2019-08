ROBERGE, Claude



À Montréal, le 18 août 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé Claude Roberge.Il laisse dans le deuil son épouse adorée depuis 59 ans, Madeleine Durette, ses enfants Alain (Louise), Lyne (Jocelyn), Johanne et Stéphane (Claudine), ses trois petits-enfants Véronique (Luc), Nicolas et Thomas, ses arrière-petits-enfants Mathéo et Féelicia, son frère Pierre, ses beaux-frères et belles-soeurs Jeannine (feu Jean-Guy), André (Claudette) et Jacques (Suzanne), plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 septembre 2019 de 12h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 17h en la chapelle du complexe.Claude, qui fut hospitalisé plusieurs mois, tenait à remercier sincèrement et tout particulièrement ses deux beaux-frères André et Jacques ainsi que sa chère nièce Sylvie pour toute l'aide apportée à son épouse durant tout ce temps.Au lieu d'envoyer des fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Parkinson Québec.