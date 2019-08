BÉLANGER, Réal



À Sainte-Thérèse, le 20 août 2019, à l'âge de 81 ans est décédé M. Réal Bélanger.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain, Mario, Sonia et Patrick (Nathalie), ses petits-enfants Cédric et Mégane, son frère Maurice (Pascale), la mère de ses enfants Murielle Bélisle et Ghislaine Séguin ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :SAINTE-THÉRÈSE, (450) 473-5934Le vendredi 6 septembre de 18h à 21h ainsi que le samedi 7 septembre de 13h à 16h. Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 16h à la chapelle du complexe.À la demande de Réal, au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.