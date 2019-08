ROLLIER, Bertrand



À son domicile de Parisville, le 6 août, à l'âge de 84 ans et 7 mois, après une maladie supportée avec courage, est décédé Bertrand Rollier, notre cher papa et époux de Mme Colombe Brahier depuis 54 ans. Il est allé rejoindre son fils Gérard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Catherine (François Dubé), Claude-Alain (Victor Jordao) à Bôle en Suisse, Martine (Laurent Bonniot) à Mont-Dol en France; ses petits-enfants: Julie (Guillaume Abat-Roy), Alexandra (Rafaël Brisson), Mathieu (Océane Labbé) et Myriam Dubé, Ludovic (Méline Genouvrier) et Raphaël Bonniot; ses soeurs et sa belle-famille demeurant en Suisse: Edith Rollier (feu Frédy Rollier), Mirielle Tschanz (feu Émile Tschanz) et Arianne Droz (Michel Droz), son beau-frère Denis Brahier et sa belle-soeur Roseline Brahier (Christiane Girardin), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies au Québec, en Suisse et en France.Il a été précédé de son frère Fernand (feu Mirielle Rollier).Sincères remerciements à la formidable équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC de Fortierville pour l'accompagnement et les excellents soins prodigués.Des témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société du cancer. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.La famille vous accueillera le vendredi 30 août de 19h à 21h30 au1035, MARIE-VICTORINDESCHAILLONS-SUR-ST-LAURENTet le samedi 31 août de 9h à 10h55 à l'église de St-Liboire, 111, rue St-Patrice, St-Liboire, où une cérémonie aura lieu à 11h suivie de l'inhumation de l'urne au cimetière paroissial.