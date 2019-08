MORIN, Harold



À Montréal, le 24 août 2019 est décédé M. Harold Morin à l'âge de 90 ans, conjoint bien-aimé de Mme Diane Hughes.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils Jean-Guy (Louise), Yves (Loulou), Denis (Guylaine), Michel (Mégane), ses petits-fils Jeffrey, Andrew, les enfants de Diane; Line, Michèle, Guy, Gaétan et Brigitte, leurs conjoints et enfants, son frère Léonard (Micheline), ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 août 2019 de 13h à 17h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe à 17h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (cancer.ca).