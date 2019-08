CLÉMENT, Jocelyn



Entouré des siens, le 25 août 2019 à l'âge de 73 ans, est décédé M. Jocelyn Clément.Il laisse dans le deuil ses enfants: Dominique (Caroline Houle) et Mélanie, ses petits-enfants: Louka et Maïna, ses soeurs et son frère: Jean-Claude, Jocelyne, Johanne et Sylvie et leurs conjoints(es).Il laisse également Louise Cloutier ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 août de 18h à 21h et le samedi 31 août de 12h à 17h au:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu le samedi 31 août à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Rêves d'enfants ou la Fondation Philou.