GEOFFROY, Fernande



C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de madame Fernande MacLean (Geoffroy) à Montréal le 20 août 2019. Elle était la fille de feu Arthur Geoffroy et de feu Blanche Rondeau.Elle laisse dans le deuil son époux Marcel MacLean, ses fils Robert et Sylvain (Caroline), ses deux petits-fils, Pascal (Tiffany), Vincent (Marise) et ses deux arrière-petits-enfants Jérémy et Anne-Sophie, son beau-fils Michel et son beau-petit-fils, Maxime.Elle laisse également dans le deuil les familles de premières noces, feu Roland Lachapelle, et de secondes noces, feu Hubert Lalonde.La famille recevra les condoléances le samedi 31 août 2019 de 13h30 à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Royal-Victoria pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Fernande Geoffroy.