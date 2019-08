CHAYER - PIMPARÉ, Florida



Au CHRDL, le 16 août 2019, à l'âge de 98 ans, Mme Florida Pimparé, épouse de feu René Chayer, fille de feu Gérasime Pimparé et feu Florida Chayer et mère de feu Claudette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine, Germain (Nicole Picotte), Violette (Jean-Guy Lapointe), Ginette (Pierre Lapointe), Aline (René Robitaille) et Sylvie (feu Alfred Plante), son petit-fils René, sa petite-fille Linda (Pierre Rodrigue), ses deux arrière-petits-enfants Sébastien (Audrey) et Joanie (Mathieu), ses soeurs, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie ce vendredi 30 août de 14h à 17h et de 19h à 22h à laLes funérailles auront lieu le samedi 31 août à 14h en l'église de St-Roch-de-L'Achigan, et de là au cimetière du même lieu. Ouverture du salon à 10h.Un merci spécial à Fabienne Simard.