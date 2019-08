SOREL, Jean-Guy



De Saint-Michel, le 23 août 2019 à l'âge de 58 ans, est décédé Monsieur Jean-Guy Sorel.Il laisse dans le deuil son épouse Madame Guylaine Raymond, ses enfants Pierre-Yves, Marie-Carmen (Carl) et Roxanne (Robin), sa soeur Chantal (Sylvain), les enfants de cette dernière, Jessica et Joannie, son beau-père Sarto (feu Carmen), son beau-frère Normand (Jacquie), sa belle-soeur Solange, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Michel, le samedi 31 août 2019 dès 13 heures, suivi des funérailles à 14 heures.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies pulmonaire seraient appréciés.