GERMAIN, Florian



De Terrebonne, le 22 août dernier, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Florian Germain.Il laisse dans le deuil son épouse Marie-Claire, ses fils Marc, Luc (Élyse) et sa fille Martine, ses petits-fils Samuel, Ugo et Alexis, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le dimanche 8 septembre prochain de 14h à 16h30 auRÉGIONAL GUAY418 BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8Un dernier hommage sera rendu le même jour au salon à 16h.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CLSC de Terrebonne et de l'hôpital Pierre-Le Gardeur.La famille apprécierait des dons auprès de la Fondation de recherche sur le cancer en hommage à Florian.