DE PETRILLO, Carl



De Terrebonne, le 25 août 2019, à l'âge de 35 ans, est décédé Carl De Petrillo, fils de Jean De Petrillo et de Suzanne Robert.Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa soeur Cynthia (Kosta), sa grand-mère maternelle Mme Thérèse Robert, ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que "Boris" et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 septembre de 11h à 17h, suivi de la mise en columbarium au:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons au CHUM de Montréal.