VASILAKAKOU-PAPADOPOULOS



EugeniaEugenia est décédée à l'âge de 76 ans, à la maison de son fils à St-Zotique, entourée de ses enfants. Elle était connue comme "la maman" de Pete et Sarah du Restaurant St-Zotique Souvlaki.Eugenia laisse dans le deuil ses enfants Peter et Sarah, Anatolie, Nicolaos, leurs conjoints, ses petites-filles, sa soeur Dimitra ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera alors que sa dépouille sera exposée le vendredi 30 août de 17h à 22h ainsi que le samedi 31 août de 9h à 11h à:Les funérailles auront lieu le samedi 31 août à 11h à la chapelle du complexe suivies de l'inhumation au cimetière de St-Zotique.