ALLARD, Claude



À Terrebonne, le 15 août 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Claude Allard, époux de madame Francine Beausoleil.Il laisse dans le deuil son fils Benoit (Judith), sa petite-fille Janie, sa soeur Nicole (André), sa belle-soeur Diane (Jean-Claude), neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 septembre à compter de 9h en l'église St-Henri de Mascouche (3000, ch. Ste-Marie, Mascouche), suivi des funérailles à 10h.