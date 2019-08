Ai-je tort de réprouver la générosité de mon mari?

Je suis mariée en secondes noces à un homme que j’aime et nous avons le bonheur de vivre ensemble depuis bientôt sept ans. Récemment, j’ai découvert qu’il continuait d’envoyer secrètement de l’argent à son ex, sous prétexte qu’elle vivait une mauvaise passe financière et qu’il se sentait encore responsable d’elle, même si leur divorce a été prononcé il y a plus de trois ans, soit avant même que nous nous rencontrions. De plus, ils n’ont pas eu d’enfants ensemble.

Je ne sais pas trop quoi penser de cette affaire. D’autant moins qu’indirectement, c’est moi qui paie pour ce que mon mari donne à son ex-femme, vu qu’il est lui-même dans une situation financière difficile, rendu à 57 ans et au chômage depuis deux mois. Comme il ne peut presque plus partager nos frais avec moi, je dois assumer la presque totalité des comptes à payer. Trouvez-vous que ce serait déraisonnable de lui ordonner de cesser tout de suite ses largesses envers cette femme et me donner la preuve qu’il l’a fait ?

Anonyme

Parmi les clefs du succès d’une vie de couple réussie figurent la franchise, l’honnêteté et la transparence. De toute évidence, votre conjoint qui vous a caché les dons qu’il faisait à son ex a fait preuve d’un manque flagrant de ces trois qualités fondamentales. C’est toujours facile d’être généreux avec l’argent des autres, car c’est de ça qu’il s’agit ici. Vous n’avez pas à être lésée dans vos finances à cause d’une générosité que votre mari ne peut pas et ne devrait pas se permettre, et vous êtes en droit de lui demander de cesser sur-le-champ. Et en passant, ce serait peut-être une bonne chose de creuser l’affaire avec lui pour déterrer les raisons qui font qu’il se sent encore responsable financièrement de cette personne. Aurait-il des squelettes dans son placard ?