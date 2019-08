Comment faire de votre âge un atout dans votre recherche d’emploi

Louise Bouchard – 37e AVENUE

Voici quelques cartes dans votre main pour ne pas laisser votre âge et vos cheveux gris se mettre en travers de votre recherche d’emploi. À vous de jouer !

En quête d’un nouvel emploi après quelques décennies sur le marché du travail ? Surtout, montrez-vous emballé par cette nouvelle aventure professionnelle. Décrivez votre passion pour ce genre de mandat au lieu d’insister sur le nombre d’années ou de fois que vous avez travaillé à ce type de projet. Souligner constamment vos années d’expérience lors de l’entretien d’embauche peut susciter de l’ennui chez votre interlocuteur.

L’ouverture d’esprit au premier plan

Soyez curieux et attentif lors de l’entrevue. Posez des questions intéressées et écoutez bien les réponses, pour identifier là où vos forces pourront être mises au service de l’organisation. Adoptez un ton de consultation plutôt que d’exposition de vos savoir-faire. Misez sur cette attitude pour montrer que vous contribuerez à créer une réelle valeur ajoutée pour l’organisation. Reformulez les questions d’entrevue qui font référence à l’âge en proposant des expressions plus neutres ; « des esprits innovants » plutôt que « des jeunes têtes », par exemple.

L’as de l’humilité

La carte de l’approche collaborative et non hiérarchique — la norme chez les millénariaux — est devenue un incontournable dans les milieux de travail. Parlez de vos expériences en donnant le crédit à vos anciens collègues et évitez de mettre l’accent sur des situations où vous avez eu le contrôle.

La carte 2019

Rédigez votre profil LinkedIn au complet et soyez actif sur des réseaux professionnels dans votre domaine en commentant et partageant des informations d’actualité. Lors de l’entrevue, évitez les références à vos jeunes années — « avant l’internet », par exemple — ou toute autre évocation qui pourraient embarrasser ou piquer l’orgueil du « jeune » intervieweur devant vous. Utilisez des repères ancrés dans la culture contemporaine, comme la mention d’une série populaire sur Netflix.

L’expérience de la diversité

Montrez que vous pouvez travailler efficacement au sein de groupes et avec des individus de divers horizons. Racontez, par exemple, une expérience où vous avez aidé des collègues « peu expérimentés » à faire leur place dans

une équipe. Évitez toutefois le ton paternaliste, sous peine de vous faire couper avant l’étape suivante !

La fontaine de Jouvence

Une visite dans les boutiques, question de rafraîchir un brin votre look, vous permettra de ne pas détonner dans une équipe jeune. De nouveaux accessoires dans l’air du temps peuvent aussi être d’un grand secours, comme de jolies lunettes qui attireront l’attention sur elles, plutôt que sur le fait que vous en avez besoin...

Jouer son va-tout

Selon une étude du Stanford Center on Longevity, les travailleurs plus âgés sont en bonne forme physique, ont une forte éthique de travail, sont loyaux envers leurs employeurs et se disent plus satisfaits de leur emploi que leurs jeunes collègues. Alors restez humble et faites de ces atouts les ingrédients secrets de votre confiance !