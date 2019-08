Contrat ferroviaire en Australie pour SNC-Lavalin

SNC-Lavalin a obtenu un contrat qualifié d’«important» en Australie pour des services de gestion de projet dans le cadre de la construction d’une longue ligne ferroviaire pour des trains de marchandises.

La firme d’ingénierie montréalaise n’a cependant pas précisé dans son annonce de mercredi la valeur de ce contrat pour ce projet d’infrastructure qui est le plus grand d’Australie, selon elle.

«Ce succès constitue un grand pas en avant dans le renforcement de notre présence en Australie, particulièrement en matière d’offre de services en gestion de projet pour le secteur des transports, a affirmé Philip Hoare, président, Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet, SNC-Lavalin, par communiqué. Ce type de contrat s’inscrit dans notre stratégie visant à faire croître nos activités en service-conseil, en conception, en ingénierie et en gestion de projet, à travers le monde et dans l’ensemble de nos marchés.»

En soutien à la compagnie Turner & Townsend, l’entreprise québécoise devra gérer des mandats de conception et de construction ainsi que des partenariats public-privé pour ce lien ferroviaire de 1710 km qui reliera Melbourne et Brisbane uniquement pour le transport de marchandises. Comprenant 13 projets distincts, cette ligne offrira donc un débouché international aux fermes, aux mines et aux centres urbains de l’intérieur entre ces deux grandes villes portuaires.

«En mettant à profit notre connaissance du marché local et nos capacités globales en matière de gestion de projet, nous sommes en mesure d’offrir à nos clients des services de réalisation de projets sans égal, alors que l’Australie continue d’investir dans ses infrastructures essentielles», a précisé M. Hoare.

Le gouvernement australien a déjà prévu un montant 8,34 G$ pour que l’Australia Rail Track Corporation puisse construire cet axe qui se base en grande partie sur des corridors ferroviaires qui existent déjà.