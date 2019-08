DESROSIERS, Diane



À Montréal, le 19 août 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Diane Desrosiers, fille de feu Robert Desrosiers et de feu Jeanne Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses fils: Denis Poirier et Guy Poirier (Anne), ses petits-fils: Carl et François (Maude), ses soeurs et frères: Ronald (Ginette), Carole, feu Richard (Lise) et Danielle (François).Se souviendront également d'elle, ses amies de la résidence Belle Époque, pour qui elle avait beaucoup d'affection.La famille recevra vos condoléances le dimanche 1er septembre 2019, de 13h à 17h au Complexe Funéraire Magnus-Poirier, 222 boul. Des Laurentides, Laval, H7G 2T6.Un merci tout spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci.Prière de compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Gracia.